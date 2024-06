Um concerto musical de pop rock será apresentado pelo grupo infantojuvenil ‘Os Traquinas’ oriundos de Lisboa (Carnaxide), no próximo domingo, dia 30 de junho, pelas 11 horas, no Auditório Maestro João Victor Costa - Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, com entrada livre.

O grupo é composto por cerca de 30 jovens cantores que, nas suas atuações de pop-rock, oferecem uma nova roupagem com temas “bem conhecidos do público, garantindo um espetáculo divertido e envolvente para todas as idades”, refere uma nota de imprensa enviada ao Jornal.

‘Os Traquinas’, além de já terem lançado dois CDs, têm tido inúmeras atuações televisivas, a título de exemplo: na RTP, (Natal dos Hospitais, Preço Certo, Estrelas Ao Sábado e Aqui Portugal), SIC, (Casa Feliz, Domingão, Estamos em Casa, Olhá SIC, Alô Portugal e Alô Marco Paulo), TVI, (Somos Portugal, Os 2 às 10, Esta Manhã, Em Família e Especial Natal) e CMTV, (Manhã CM). “A trajetória d’Os Traquinas inclui uma memorável participação ao atuarem como coro do cantor pop Agir na Gala dos Globos de Ouro da SIC, no Coliseu de Lisboa. O grupo tem, igualmente, realizado atuações a convite de diversas Câmaras Municipais, por todo o país, incluindo Madeira e Açores, bem como, a nível internacional, Paris, Barcelona e Madrid”, acrescenta a mesma nota.

Esta digressão do grupo à ilha da Madeira é dirigida pelo professor e coordenador da Escola Musicentro, Alexandre Gaspar, que apela à presença da comunidade madeirense neste concerto.