A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) vai tocar em setembro em Madrid, celebrando os 50 anos de democracia nos dois países ibéricos.

“No âmbito da comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos e começo da transição à democracia [em Espanha], os ministérios da Cultura e dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Espanha promovem uma programação cultural conjunta que se estende até setembro de 2025”, lembrou a Metropolitana, em comunicado.

Sob direção do seu maestro titular, Pedro Neves, a OML toca no dia 06 de setembro no Auditório Nacional de Música, em Madrid, apresentando um programa constituído por uma peça de Anne Victorino d’Almeida, “Histórias de Abril”, a Sinfonieta (Homenagem a Haydn), de Fernando Lopes-Graça, a Sinfonia Clássica, de Sergei Prokofiev, e, do compositor espanhol Manuel de Falla, uma versão orquestral de “El Amor Brujo”.

Sobre a peça de Anne Victorino d’Almeida, a OML afirma que “enreda citações explícitas de canções de José Afonso e uma pequena sinfonia de Lopes-Graça, dois grandes símbolos de resistência política”.

Esta peça, com cerca de 10 minutos, foi uma encomenda da Orquestra de Câmara de Almada, que a estreou em 2016.

“Ao longo dos cerca de dez minutos, ressaltam melodias como ‘Grândola, Vila Morena’, ‘Os Vampiros’, ‘Vejam Bem’, ‘Canção de Embalar’ e ‘Venham Mais Cinco’”, tratando-se “de uma recriação livre da compositora sobre música com a qual admite identificar-se e ter uma afinidade genuína”, acrescenta a OML.

O concerto em Madrid antecipa a abertura da temporada da Metropolitana, no dia 16 de setembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa, em que voltará a interpretar a Sinfonieta (Homenagem a Haydn), de Fernando Lopes-Graça, e a Sinfonia n.º 1 de Sergei Prokofiev.