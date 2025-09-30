MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Orquestra de Bandolins da Madeira em concerto amanhã na Igreja Inglesa

    Orquestra de Bandolins da Madeira em concerto amanhã na Igreja Inglesa
Redação

Cultura
Data de publicação
30 Setembro 2025
17:15
Comentários

A Orquestra de Bandolins da Madeira, sob a direção artística do maestro André Martins, dá continuidade à sua Temporada Artística 2025-2026 com concertos regulares às quartas-feiras, às 21h00, a realizar-se no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e na Igreja Inglesa.

O próximo concerto acontece amanhã, dia 1 de outubro, às 21h00, na Igreja Inglesa.

Entre os grandes momentos da temporada, destaca-se o Festival de Artes Eurico Martins, que terá lugar a 9 de novembro às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, com a participação especial do tenor Carlos Guilherme.

  • Cartaz de outubro e novembro.
    Cartaz de outubro e novembro. OBM

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (madeira.best/ meoblueticket/ ticketline e madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173). No dia do concerto, no local do evento encontrar-se-á a nossa bilheteira, a partir das 17h00.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas