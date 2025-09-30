Orquestra de Bandolins da Madeira em concerto amanhã na Igreja Inglesa

A Orquestra de Bandolins da Madeira, sob a direção artística do maestro André Martins, dá continuidade à sua Temporada Artística 2025-2026 com concertos regulares às quartas-feiras, às 21h00, a realizar-se no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e na Igreja Inglesa.

O próximo concerto acontece amanhã, dia 1 de outubro, às 21h00, na Igreja Inglesa.

Entre os grandes momentos da temporada, destaca-se o Festival de Artes Eurico Martins, que terá lugar a 9 de novembro às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, com a participação especial do tenor Carlos Guilherme.