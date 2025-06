Orquestra Clássica realiza concerto inédito e assinala 30 anos da Acreditar

A Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto com o aclamado clarinetista português Carlos Ferreira, sob a direção do maestro José Eduardo Gomes, sábado, dia 14, pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Para além dos intervenientes, a OCM assinala o facto desta concerto estar associado aos 30 anos da Acreditar, associação de pais de crianças e jovens que têm ou tiveram cancro.

José Eduardo Gomes foi recentemente laureado com o 1.o prémio no European Union Conducting Competition, tendo ganho igualmente o Prémio Beethoven no mesmo concurso. É Professor na Escola Superior de Música de Lisboa, onde trabalha com as várias orquestras. Foi maestro titular da Orquestra Clássica do Centro, maestro associado da Orquestra Clássica do Sul, maestro titular da Orquestra Clássica da FEUP, professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo (ESMAE), maestro titular do Coro do Círculo Portuense de Ópera e maestro principal da Orquestra de Câmara de Carouge (Suíça).

Natural de Paredes, Carlos Ferreira é um dos mais aclamados clarinetistas da atualidade. Foi premiado no Concurso Internacional ARD, em Munique, no Concurso Internacional de Genebra, e recebeu o WEMAG Soloist Prize do Festival de Mecklenburg-Vorpommern. Desde 2020, é Clarinete Principal na Orquestra Nacional de França. Em 2024 foi nomeado Clarinete Principal da Orquestra de Real Concertgebouw, iniciando as novas funções em agosto de 2025. Anteriormente ocupou posições semelhantes na Philharmonia Orchestra, em Londres, e na Orquestra Nacional de Lille.

O bilhete custa 20 euros, havendo desconto para seniores, jovens e crianças. Pode ser adquirido aqui.