A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se, este sábado, em concerto para oferecer um programa com obras maiores da composição universal.

O evento, que será dirigido pelo maestro Martin André, decorre pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. No concerto, será interpretada uma das obras concertantes e icónicas do início do século XX de inspiração maior de Jean Sibelius, ‘Concerto para Violino’, composto em 1904 e revisto em 1905. Este concerto para violino é uma das obras desafiantes para um violinista solista, que ao longo da sua história vem cativando solistas em todo o mundo e apaixonando melómanos e público em geral pelas suas caraterísticas melódicas, harmónicas e passagens virtuosas.

Veronika Taraban, que teve a sua formação inicial, enquanto violinista, no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, tendo sido orientada pela professora Olga Proudnikova, é a solista.

Neste evento, será apresentada a obra ‘Quando vier a Primavera’, do jovem compositor Tiago Palma do Nascimento, que neste concurso granjeou o Segundo Prémio na Categoria de Composição igualmente no Concurso Jovens Talentos do Conservatório da Edição de 2024.

Quanto à segunda parte do concerto, o público terá oportunidade de ouvir uma das mais aclamadas sinfonias de Beethoven, a Nº 6 ‘Pastoral’.

A parceria entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, enquanto gestora da Orquestra Clássica da Madeira, e o Conservatório - Escola das Artes da Madeira, enquanto promotor no Concurso Jovens Talentos do Conservatório, vem intensificar os vários objetivos deste evento promovendo as ligações destes jovens ao berço da sua atividade académica, diz a organização.