A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este domingo, dia 8, às 18 horas, um recital de canto e piano totalmente dedicado aos sonetos de Luís Vaz de Camões e que foram musicados pelo compositor madeirense João Victor Costa.

O espetáculo, com Alberto Sousa e Robert Andres, acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e “presta homenagem a dois vultos da cultura portuguesa”. “Luís Vaz de Camões, que este ano comemoramos 500º do aniversário do seu nascimento, dispensa aqui referências pela sua amplitude, mas cabe aqui referir o significado histórico e valor patrimonial da sua figura, que é indubitavelmente uma das principais figuras da nossa rica história”, refere a OCM em nota de imprensa. Já João Victor Costa, falecido em 2018, “deixou-nos um legado na composição musical ainda a ser descoberto através do seu estudo e trabalhado para ser apresentado em público.”