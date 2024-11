No próximo sábado, dia 23 de novembro, pelas 18h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se novamente com um renomado artista, um dos principais oboístas da sua geração, detentor de uma carreira incrível e transversal nas várias vertentes da ação de um músico. Nick Deutsch, enquanto instrumentista de orquestras, já trabalhou nas mais diversas orquestras, tais como a Orquestra de Câmara da Europa, Orquestra de Câmara Mahler, Orquestra Gewandhaus, Filarmónica de Munique, Orquestras de Rádio de Colónia (WDR), Estugarda (SWR), Frankfurt (HR), Berlim (RSB e DSO) e Óperas de Berlim, Munique, Dresden, Leipzig, Frankfurt, Hamburgo, Estugarda, Mannheim, Colónia e Oslo; assim como, foi já dirigido pelos principais maestros, dos quais se destacam Zubin Mehta, James Levine, Sir Simon Rattle, Kurt Masur, Andris Nelsons, Lorin Maazel, Gustavo Dudamel, Kirril Petrenko, Ricardo Muti, Semyon Bychkov, Frans Brüggen, Antonio Pappano, Ivan Fischer, Daniel Harding, além de muitos outros. Tendo-se apresentado em mais de quarenta países nos cinco continentes, Nick atuou em muitos dos principais festivais de música.

A Orquestra apresenta-se neste concerto com um programa integrado nas Jornadas de Música Histórica da Madeira, promovidas pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Este concerto será o encerramento destas Jornadas, que abrirá com o compositor madeirense João Victor Costa, falecido em 2018, com a obra “Ilha de Sonho” seguida com a interpretação do “Concerto para Oboé e Orquestra” de Mozart e a Sinfonia Nº 2 de Beethoven.

Bilhetes: 20€ (com desconto para crianças, jovens e seniores).

Locais de venda:

Ticketline . https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-n-deutsch-e-alexis-86884

Loja Gaudeamus . Colégio dos Jesuítas (ao lado da Igreja de São João Evangelista), Rua dos Ferreiros, de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

E no próprio dia a partir das 16h no local do concerto (entrada pela Rua dos Capelistas).