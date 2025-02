A exposição O Tamanho dos Mundos, do artista Daniel V. Melim, abriu esta sexta-feira no Museu Henrique e Francisco Franco, onde permanecerá patente até 21 de março.

A mostra apresenta pinturas sobre tela que exploram o conceito de figuração e máscaras, refletindo sobre a relação entre identidade, ritual e perceção do mundo. Segundo o artista, “temos aqui: pinturas sobre tela, ou seja, novas coisas velhas. Figuras de costas, vazias ou mascaradas. Porque: só no ritual, no teatro ou no Carnaval as roupas não são fuga.”