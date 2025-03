O hotel NEXT e o restaurante Jin Garden juntam-se para um evento exclusivo e inédito na Madeira: Sunset Affairs @ NEXT. No dia 22 de março, a partir das 18h00, o Cloud Bar será palco desta experiência vibrante, onde a irreverência do hotel encontra a sofisticação da cozinha com inspiração asiática do Jin Garden. O final de tarde será acompanhado por um DJ set b2b, uma performance conjunta onde Nelson Caires e Pita garantem o ritmo perfeito para o sunset. Esta será a primeira vez que o Jin Garden leva a sua essência para fora de portas, apresentando um menu especial assinado pelo chef Ricardo Rodrigues.

Entre as opções, destacam-se o nigiri de salmão, um clássico reinventado, o camarão kataifi com teriyaki caseiro, estaladiço e cheio de sabor, os cachorrinhos de alheira crocante, servidos com maionese de sésamo e pickle de pêra, trazendo um twist inesperado, e o satay de frango, envolvido em especiarias e com um toque caramelizado na grelha. A carta de cocktails foi desenhada para elevar a experiência gastronómica, com combinações refrescantes. O Atlantic Pearl combina vinho Madeira, lichia, limão e gengibre. O Jin Garden, criado especialmente para este evento, mistura gin, limão, hortelã e egg white, numa bebida fresca e aromática. Já o Paloma, à base de tequila, toranja e lima, é ideal para brindar ao pôr do sol. O evento decorre até às 23h00, num ambiente descontraído, com uma seleção musical contagiante e uma vista panorâmica sobre o oceano Atlântico. O acesso é limitado e exclusivo a quem garantir o seu lugar na guest list, através do e-mail reception.next@savoysignature.com. Mais informações sobre o menu e preços estão disponíveis aqui.