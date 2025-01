“Ambientalmente”, que tem a segunda edição este ano, é o evento que pretende trazer às crianças e aos adultos das escolas e das instituições do Município do Funchal mais um momento de reflexão e aprendizagem sobre as boas práticas e comportamentos a adotar no que se refere às questões do Ambiente, conforme revela a autarquia num comunicado.

Assim sendo, realizou-se esta sexta-feira, com início às 15h00, o musical ‘O Principezinho’, dinamizado pela Escola de Dança do Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Nesta iniciativa, estiveram envolvidas cerca de três centenas de alunos e utentes seniores da Sociohabita e do Centro Comunitário do Funchal, que tiveram a oportunidade de assistir a um momento de animação, que, através da dramatização, dança e canto, sublinhou aspetos importantes na componente das Alterações Climáticas, dos jardins e espaços verdes, dos animais e da correta separação de resíduos.

Segundo a vereadora do Ambiente Nádia Coelho, “através de iniciativas educativas como esta é possível disseminar conhecimentos sobre a sustentabilidade do planeta e consequentemente, incrementar o sentido de responsabilidade nos mais jovens. Não podemos esquecer que a educação ambiental vai muito além da sala de aula, e que cabe a todos nós transformar cada vez mais pessoas em agentes de mudança.”

Dirigindo-se ao publico adulto, referiu ainda que, “nunca é tarde para se aprender, e que, os adultos, são também um parceiro estratégico e essencial na construção de um futuro mais sustentável.”