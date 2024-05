A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) revelou hoje os seus prémios anuais, numa cerimónia que decorreu na Alfândega do Porto, em que o Convento de Santa Clara, no Funchal, e o MUDAS Museu de Arte Contemporânea, na Calheta estiveram entre os premiados.

A lista completa dos vencedores é a seguinte:

- Museu do Ano 2024

Museu Nacional de Soares dos Reis

Menção Honrosa

Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque (Museu Municipal de Azambuja)

- Projeto e conteúdos digitais

MUP | Museu da polícia – “O museu da polícia: uma experiência interativa e imersiva”

Museu do Oriente – “Museu laboratório. Filmes na exposição”

Menção Honrosa

Rota do românico – Exposições Ver do Bago — Visitas virtuais 360.º

- ‘Marketing’ e comunicação

Palacete Vilar de Allen - Merchandising infantil “Uma aventura a norte”

Menção honrosa

Museu do Dinheiro - campanha “Venha ver dinheiro como nunca viu”

Museu Nacional do Teatro e da Dança - ´Rebranding´

- Atividade escolar

Escola Básica no 1 da Trafaria. Professora Ana Paula Silva - Projeto “Museu inclusivo e solidário”

Escola artística António Arroio/Faculdade de Belas-Artes de Lisboa - Exposição “Il fanatico per la música: O conde do Farrobo e o Teatro das Laranjeiras”

- Projeto académico sobre museologia

Inês Fialho Brandão - “What’s in Lisbon?: Art museums, art dealers, and refugees in Portugal between 1933 and 1945” (Tese de doutoramento apresentada na Universidade Nacional da Irlanda)

- Parceria

Museu Nacional Soares dos Reis – “Arte e saúde: estímulos para uma atitude”

Menção honrosa

Museu de Angra do Heroísmo - Minimaratona de leitura

MUMMA - Museu da Memória de Matosinhos – “Quem somos: Os Rostos do Mar”

- Organismo internacional

EMA - European Museum Academy

- Salvaguarda, conservação e restauro

Convento de Santa Clara do Funchal - Reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara no Funchal

Menção Honrosa

Museu Marítimo de Sesimbra - Salvaguarda, conservação e restauro em Património cultural da Capela de São Sebastião

Museu da Horta - Roda de Leme – do Mar ao Museu

- Projeto de educação e mediação cultural

Museu do Porto – “Sibila bilingue”

Menção honrosa

Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – “Curar uma questão: Essa ́arte”

Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira – “Livro sem pontos”

- Incorporação

Museu Militar de Lisboa - Bandeira Nacional hasteada em Timor em 1912

Museu municipal de Faro - Coleção “Manuel Baptista”

Museu marítimo de Sesimbra - espólio do estaleiro de construção naval tradicional de Acácio Vidal Farinha

Museu de Angra do Heroísmo - Sala Vergílio Schneider (depósito de Coleção)

- Investigação e difusão científica

Museu Municipal de Loures - 450 anos do Convento do Espírito Santo

Menção Honrosa

Museu Marítimo de Sesimbra - III Encontro de Património e Cultura

Marítima | Sesimbra: “Museus, patrimónios marítimos e comunidades costeiras”

- Trabalho de museografia

Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão - Projeto de museografia do Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão

Menção Honrosa

Centro Interpretativo das Termas Romanas de S. Pedro do Sul – “Patrimónios marítimos e comunidades costeiras”

- Trabalho jornalístico/media

RTP 2

GTI/CNN

Sul Informação - Notícias do Algarve e Alentejo

Diário de Notícias Madeira

Vitec Azores TV

- Fotografia de património

Museu Mineiro de São Pedro da Cova - Cavalete do Poço de São Vicente

Menção Honrosa

Museu Marítimo de Sesimbra – “Labor omnia vincit”

- Fotógrafo

Alfredo Cunha

Eduardo Gageiro

Nuno Albuquerque

- Conferências

Carlos Mouta Raposo

Deolinda Folgado

Isabel Amaral

José Manuel Brandão

Manuel Biscoito

Paulo Fernandes

- Colecionador

António Vinagre

João Espregueira Mendes

Vergílio Schneider

- Coleção visitável

Centro Interpretativo das Termas Romanas de S. Pedro do Sul Turismine - Turismo Mineiro, Lda. - Santa Bárbara, Padroeira de Mineiros e Outras Artes

Menção Honrosa

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra - Coleção “Éfe-érre-á - Momentos da vida académica”

- Catálogo

Museu da Fundação Cupertino de Miranda - “Mário Cesariny: Em todas as Ruas te encontro 1923-2023”

Museu Calouste Gulbenkian - “Estampas Japonesas – Mundo flutuante”

Menção Honrosa

Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea - “Traçar o pensamento: “30 anos de casa da cerca – centro de arte contemporânea”

Museu de Leiria - “Jorge Estrela - Esboço de uma Biografia”

- Edições

Fundação Calouste Gulbenkian - “A ourivesaria francesa da Fundação Calouste Gulbenkian”

Museu de Lamego - “Cinco século de pintura. Guia ilustrado da pintura no Vale do Varosa e Museu de Lamego”

Museu municipal de Loulé - “Banhos islâmicos e casa Senhorial do Barreto”

- Menção Especial

Museu Nacional Ferroviário

Escola Básica nº 1 da Trafaria

Escola Artística António Arroio

- Mecenato

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra

Pedro Azevedo Coutinho

- Mérito profissional na área da museologia

Alexandra Markl

António Pimentel

Celina Bárbaro Pinto

Clara Riso

Dália Paulo

Jorge Bruno

Márcia Sousa

Pedro Teotónio Pereira

Prémio Carreira

Jorge Augusto Bruno

- Exposição temporária

Museu de História Natural do Funchal - “Waterline – Breathless Emotions”

Museu Calouste Gulbenkian - “Faraós Superstars”

Menção Honrosa

Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira - “Como uma ilha Sobre o mar: Lourdes Castro”

Palácio Anjos - Centro de Arte Contemporânea - “Amor Veneris – Viagem ao prazer sexual feminino”

- Projeto internacional

Associação de defesa e valorização do património cultural da Região de Alcobaça - Exposição “Chitas de Alcobaça: Viagem pela Coleção Pereira de Sampaio”

Menção Honrosa

Museu do Ar - Exposição “O homem voador – Stanko Bloudek”

- Cooperação internacional

Embaixada da Islândia

Embaixada do Liechtenstein

Embaixada da Noruega

- Instituição

Câmara Municipal de Castelo de Vide

Câmara Municipal do Porto