No dia 11 de julho, às 10h, no Museu Henrique e Francisco Franco, será realizada a oficina “Memórias do Jardim”, destinada às escolas do 1º ciclo.

“Este evento é uma oportunidade única para as crianças se conectarem com a natureza e desenvolverem as suas habilidades artísticas e de empatia.

A oficina apoiada pela Câmara Municipal do Funchal começa com a observação das obras de arte expostas no museu, onde as crianças terão a oportunidade de apreciar diferentes formas de expressão artística e aprender sobre a importância da arte na cultura e na história. Em seguida, os participantes farão uma visita aos jardins do museu. Neste ambiente natural, as crianças serão encorajadas a observar atentamente as flores, as suas cores, formas e fragrâncias.

Esta experiência sensorial visa despertar a criatividade das crianças e inspirá-las a expressar suas perceções através da arte. A atividade nos jardins permitirá que as crianças não só observem a beleza da natureza, mas também reflitam sobre as suas próprias memórias pessoais relacionadas a jardins e flores.

Este momento de introspeção e partilha é fundamental para que as crianças desenvolvam uma maior empatia e conexão com o mundo ao seu redor. Durante a oficina, elas serão incentivadas a compartilhar as suas lembranças e sentimentos, criando um ambiente de troca e valorização das experiências individuais. A atividade será orientada pela Maria João Gouveia, que estará presente para guiar e inspirar os jovens artistas, ajudando-os a transformar as suas ideias e sentimentos em arte.

A participação na oficina “Memórias do Jardim” é gratuita, mas é necessário fazer uma marcação prévia para garantir a vaga. Este evento é uma excelente oportunidade para as escolas do 1º ciclo proporcionarem aos seus alunos uma experiência enriquecedora, que combina educação, arte e natureza. Esta oficina promete ser um momento memorável para todos os participantes, deixando uma marca positiva na sua formação pessoal e escolar”, denota a autarquia em nota às redações.