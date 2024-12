O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove, no próximo dia 14 de dezembro, sábado, a quarta oficina no âmbito do projeto ‘Onde Vive a Lã’.

Assim, entre as 11 horas e as 12h30 e as 13h30 e as 16 horas, decorre no MEM mais uma oficina do projeto intitulada “Feltragem Molhada”. O público-alvo serão adultos, designers, estudantes da área de design e artes plásticas, artesãos, artistas, público geral, estando as inscrições (gratuitas) limitadas a 7 participantes. As inscrições devem ser feitas até ao final do dia de hoje através do email semuseuetnografico@gmail.com ou do telefone número 291145326.

A formadora será Irina Andrusko, natural da Estónia, chegou à Madeira através de um projeto de voluntariado ambiental e decidiu permanecer. Fundadora da marca Oh Lã Lã Fiber Lab e membro do Coletivo Enfia o Barrete.

“O objetivo deste workshop é permitir aos participantes aprender a criar o seu próprio feltro artesanal, a partir de lã regional. Nesta oficina, os participantes vão explorar as potencialidades da lã local, aprender a preparar a fibra e dominar as bases da feltragem, uma técnica ancestral, que transforma a lã em tecido, não tecido. Será usada lã de ovelhas que pastam livremente pelas serras do Poiso, no maciço central da Ilha, com várias tonalidades e qualidades. É uma oficina exploratória, onde o foco principal é o processo de descoberta da fibra e a observação do seu comportamento ao longo das diferentes fases”, esclarece a tutela.

Recorde-se que, no passado dia 17 de outubro, foi inaugurada a exposição temporária, ‘Onde a Lã Vive’, MEM. Trata-se de uma exposição temporária, que se insere num projeto mais vasto, que tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo MEM, o qual, para além do projeto expositivo, procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural. Este ano, o projeto resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) e teve, ainda, a colaboração da escritora Rafaela Rodrigues.