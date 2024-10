O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, recebe, a partir de amanhã, dia 15 de outubro, pelas 17 horas, a mostra “Retratos de Família”. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na inauguração.

Esta exposição, que recebeu uma Bolsa de Criação Artística, apoiada pela Câmara Municipal do Funchal, tem autoria do coletivo ciberliterário d1g1t0 (Diogo Marques e João Santa Cruz), e curadoria de Ana Salgueiro e Inês Cardoso.

A mostra “combina elementos de realidade aumentada, literatura combinatória e generativa, bem como tecnologia de animação facial baseada em Inteligência Artificial, a par duma componente de arte participativa desenvolvida junto da comunidade funchalense. O objetivo primeiro passa por recriar uma série de biografias fictícias de várias gerações de famílias funchalenses, bem como retratos imaginados/imaginários, a partir de vários retratos de família utilizados por António Aragão na sua instalação de 1980, “Poesia Urro”, hoje parte do espólio do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e originariamente provenientes do Atelier Vicente’s.”

A exposição “Retratos de Família” estará patente ao público, no MFM-AV, até dezembro próximo.