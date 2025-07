O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) irá lançar, no próximo dia 26, pelas 10h30, um roteiro destinado a crianças e famílias.

Promovida pelo Serviço Educativo do museu, a iniciativa tem por objetivo “transformar a visita numa experiência de aprendizagem pela descoberta, enriquecendo as visitas autónomas deste público-alvo”.

“Com o objetivo de tornar o património sacro mais acessível e apelativo aos mais novos, este roteiro convida as famílias a explorar as coleções do museu de uma forma lúdica e interativa. Através de desafios e perguntas, o roteiro procura estimular a curiosidade e o pensamento crítico, permitindo que crianças e adultos descubram juntos os tesouros artísticos e religiosos ali guardados”, esclarece o MASF, em comunicado.

Refira-se que o Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo na criação de ferramentas que promovam uma maior interação com o público, e este roteiro é mais um passo nessa direção. “Acredita-se que esta abordagem não só tornará as visitas mais divertidas e memoráveis, mas também contribuirá para uma compreensão mais significativa e duradoura da arte e da história que o museu representa”, aponta a direção.