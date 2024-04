De 29 de maio a 2 de junho, São Roque do Faial volta a ser o palco da Mostra Regional da Truta/Rota da Sidra, promovida pela casa do povo local.

Conforme revela a organização, a grande novidade deste ano é a alteração da data, uma vez que nos últimos anos o evento tem decorrido no último fim-de-semana de maio.

No entanto, dado que no último domingo de maio, dia 26, decorrem as eleições para a Assembleia Legislativa Regional, a Casa do Povo decidiu avançar uma semana, ficando assim este evento agendado para entre 29 de maio e 2 de junho.

A Casa do Povo de São Roque do Faial mais informa que a edição deste ano voltará a ser na parte baixa da freguesia, no sítio dos Terreiros, mais concretamente no polidesportivo da nossa freguesia, junto ao Edifício Escolar.

O principal objetivo deste certame voltam a ser divulgar a gastronomia e esta localidade e ao mesmo tempo alavancar e economia local, promovendo os restaurantes participantes e ajudando os produtores de sidra a escoarem o seu produto.

“A divulgação e valorização da cultura da nossa terra será uma constante ao longo do evento, até porque, ao longo do mesmo, decorrerá o Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, um certame que já vai para a sua 30.ª edição”, anuncia ainda a organização.