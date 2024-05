O PAN Madeira endereçou às redações um comunicado onde defende a instalação de pomares resistentes, numa lógica, segundo fundamentam, de uma agricultura resiliente.

“Falar de agricultura é necessariamente falar de alterações climáticas e é, também, criar condições para uma agricultura resiliente, celebrando as variedades típicas, mas criando condições pragmáticas e propícias à sua manutenção e crescimento, evitando os atuais conflitos em torno dos seguros e indemnizações”, começa por mencionar o documento.

“Com as alterações climáticas, as temperaturas mínimas que algumas espécies necessitam para florescer e, logo, frutificar, estão alteradas e culturas como a maçã, a cereja, o castanheiro, a ginja entre outras com raras e importantes variedades regionais veem o seu fim a aproximar-se”, é complementado.

Mónica Freitas, cabeça de lista do PAN, sustenta: “Acreditamos que a abertura e limpeza de áreas altamente impactadas por infestantes como giesta e carqueja e que estão em maior altitude poderão representar a salvação para algumas culturas por apresentarem temperatura e condições mais adequadas. Daí ser importante a limpeza de infestantes e aposta na criação de pomares, com recurso a culturas corta-vento e técnicas para retenção de água no solo”.

O PAN “defende de forma séria a agricultura e o ambiente e entende que são necessárias e urgentes medidas de fundo que não sejam apenas pensos-rápidos para amenizar ânimos. A agricultura, esse setor primário, está na base de toda a sociedade e valorizá-lo e aos seus trabalhadores passa por garantir condições favoráveis ao seu crescimento.

Reduzir a mancha de plantas infestantes altamente problemáticas, ao mesmo tempo criando largas áreas para a instalação de pomares-modelo com a presença de gado em cercado e, ainda, contribuindo para a prevenção ao alastramento de incêndios é a única abordagem holística a tomar pelo futuro das pessoas, dos nossos animais e natureza.

O PAN trabalha diariamente nestes dossiers e convida todas e todos a debruçarem-se sobre as nossas medidas para a Agricultura no nosso Programa Eleitoral”, é descrito.