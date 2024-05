O estado de saúde do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, é hoje de manhã estável, mas mantém-se em estado “muito grave”, após ter sido baleado no dia anterior, disseram o vice-primeiro-ministro e uma fonte hospitalar.

“Esta noite, os médicos conseguiram estabilizar a condição do paciente. Infelizmente, o estado continua muito grave, porque as lesões são complicadas”, disse vice-primeiro-ministro, que é também ministro da Defesa, Robert Kalinak.

Também um funcionário hospitalar disse hoje que Robert Fico, está estável, mas em estado grave.

“Os médicos continuam a tratar Robert Fico na tentativa de melhorar a sua condição”, disse Robert Kalinak, aos jornalistas junto ao hospital em Banska Bystrica.

Roberto Fico, de 59 anos, foi atingido no estômago por vários tiros, disparados junto da Casa da Cultura, na cidade de Handlova, localizada a cerca de 150 quilómetros a nordeste da capital.

A polícia isolou o local e o suspeito foi detido.

O autor dos disparos contra Fico é um homem de 71 anos, natural da cidade de Levice, no sudeste do país, que foi detido pela polícia no local do ataque, segundo os meios de comunicação eslovacos.

O suspeito foi identificado pelos ‘media’ eslovacos como um escritor local.