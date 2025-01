Morreu David Lynch, o realizador de “Um coração selvagem”, criador de “Twin Peaks”

O cineasta norte-americano David Lynch, realizador de “Um coração selvagem” e “Veludo Azul”, morreu hoje, aos 78 anos, anunciou a família na rede social Facebook, na página oficial do vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 1990.

“É com profundo pesar que nós, a sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch”, lê-se na mensagem publicada pelas 18:00 de Lisboa, que apela a “alguma privacidade nesta altura”.

“Há um grande vazio no mundo agora que ele já não está entre nós. Mas, como ele diria, ‘mantém os olhos no donut e não no buraco’”, prossegue a mensagem, que conclui: “Está um dia lindo, com sol dourado e céu azul por todo o lado’”.

O criador da série “Twin Peaks” nasceu a 20 de janeiro de 1946, no estado de Montana, nos Estados Unidos.

De acordo com a revista Variety, Lynch revelou no ano passado que lhe tinha sido diagnosticado um enfisema após uma vida inteira de tabagismo o que o impediria de continuar a sair de casa para realizar filmes.

Em Cannes, David Lynch conquistou a Palma de Ouro em 1990, com “Um coração selvagem”, e o prémio de melhor realizador em 2001, com “Mulholland Drive”.

O Festival de Veneza deu-lhe o Leão de Ouro de carreira em 2006.