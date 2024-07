O ator norte-americano James B. Sikking, conhecido pelo papel na popular série “A Balada de Hill Street”, morreu aos 90 anos, devido a complicações relacionadas com demência, noticiou a imprensa local.

Nomeado para os prémios Emmy, Skking trabalhou com o realizador Steven Bochco nestas séries de televisão e também em “Brooklyn South” (“A Esquadra de Brooklyn), recordou o The Hollywood Reporter (THR).

James B. Sikking, que interpretou o equilibrado tenente Howard Hunter em “A Balada de Hill Street” (“Hill Street Blues”) e um médico bondoso em “O Menino Doutor” (“Doogie Howser, M.D.’), morreu na sua casa em Los Angeles, anunciou a publicista Cynthia Snyder, citada pelo THR.

Apesar de ser mais conhecido pelo trabalho na televisão, Sikking teve aparições notáveis no grande ecrã, como quando interpretou um assassino em “Point Blank” (“À Queima Roupa”, 1967) de John Boorman, ou como o abafado capitão Styles na saga de fantasia de Leonard Nimoy “Star Trek III: The Search for Spock” (“Star Treck III: A Aventura Continua”, 1984), lembrou a revista.

Também interpretou um diretor do FBI em “The Pelican Brief” (“Dossier Pelicano”,1993), de Alan J. Pakula.

Sikking participou em 144 episódios de todas as sete temporadas de “A Balada de Hill Street” (1981-87) e foi nomeado para um Emmy em 1984.

O ator nasceu em Los Angeles a 05 de março de 1934.