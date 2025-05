O ator norte-americano George Wendt, conhecido pelo seu papel de Norm Peterson na série “Cheers” (1982-1993), morreu aos 76 anos, anunciou hoje a sua representante, Melissa Nathan.

“O George era um homem de família dedicado, um amigo querido e confidente daqueles que tiveram a sorte de o conhecer. Vamos sentir a sua falta para sempre. A família pediu privacidade neste momento”, sublinhou a assessora.

O comunicado não especificou a causa da morte e explicou que Wendt “faleceu pacificamente enquanto dormia em casa” na manhã de hoje.

Wendt (Chicago, 1948) participou nos 275 episódios do programa televisivo passado num bar de Boston, onde interpretou o amante de cerveja Norm, personagem que lhe valeu seis nomeações consecutivas para os Emmys.

O ator começou a sua carreira como comediante de stand-up no histórico The Second City de Chicago, na década de 1970, antes de migrarem para a televisão com papéis menores e, eventualmente, fazerem o seu nome ao protagonizar “Cheers”.

Depois de a série terminar, o seu sentido de humor permitiu-lhe tornar-se um dos comediantes famosos do histórico programa ‘Saturday Night Live’, embora também tivesse um programa com o seu nome que durou apenas uma temporada.

Apareceu também em séries como “Seinfeld” e “Os Simpsons”, e em filmes como “Fletch” e “Grand-Daddy Day Care”, e em peças como “Hairspray” e “Elf”, este último no papel de Pai Natal, personagem que repetiu noutras produções.

A nível pessoal, Wendt casou com Bernadette Birkett, que conheceu quando era comediante em Chicago e com quem teve três filhos.

O ator tinha oito irmãos e um dos seus sobrinhos é o também ator Jason Sudeikis (“Ted Lasso”).