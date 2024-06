O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, localizado na freguesia do Monte, abre as suas portas gratuitamente para os residentes da RAM, em celebração ao Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Este evento, marcado pela tradição, proporciona aos habitantes locais a oportunidade de desfrutar das maravilhas deste espaço culturalmente rico. Para garantir a entrada gratuita, os visitantes devem apresentar um comprovativo de residência nas bilheteiras do jardim.

A iniciativa contempla momentos musicais. Das 10h30 às 11h30 - Duo de Violino e Saxofone. Os VioSax Duo irão encantar os visitantes com melodias envolventes; das 12h30 às 13h30 - Folclore Madeirense. O Grupo MonteVerde trará ao Jardim a energia e tradição da música e dança folclórica da ilha, e, das 15h30 às 16h30, os talentosos artistas madeirenses Vânia Fernandes e Francisco Lopes prometem proporcionar um espetáculo memorável com a sua música.

Acresce ainda à oferta cultural, a oportunidade de explorar a nova exposição de arte Moderna e Contemporânea, inaugurada a 8 de maio de 2024, intitulada ‘O Mundo Começa Aqui!’.

Esta exposição, distribuída pelos dois pisos superiores do Museu, apresenta uma coleção diversificada de mais de 200 obras, incluindo pintura, escultura, fotografia, vídeo e instalação, celebrando a diversidade artística e testemunhando o compromisso contínuo do Monte Palace Madeira com a preservação e promoção das artes.

Destacando artistas nacionais e internacionais, a exposição oferece uma visão abrangente do panorama artístico contemporâneo, contemplando quase um século de produção artística e incorporando obras representativas de diversos movimentos, como o Expressionismo abstrato, Construtivismo, Pop art e Body art.

O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical orgulha-se “de ser um dos espaços culturais mais proeminentes da ilha”.

Com uma área generosa de 70.000 m2 e uma variedade exuberante de vegetação, incluindo espécies de todo o mundo, desde a África do Sul à América, o jardim oferece uma experiência única onde a natureza se funde com a arte e a cultura. Além disso, os visitantes podem apreciar a fauna diversificada, incluindo peixes Koi, pavões, flamingos, cisnes brancos e patos carolino e mandarim.

O horário de funcionamento é das 9h30 às 18h00, sendo a última entrada às 17h15. O acesso pode ser feito através de teleférico Funchal/Monte, autocarro nas carreiras n.ºs 20, 21, 22, 48 ou táxi.

Há estacionamento, no Parque do Caminho do Desterro (junto ao cemitério do Monte) e Parque da Corujeira.