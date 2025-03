A VIII edição do ‘Monte do Imperador’ decorrerá no próximo dia 30 de março, no Largo da Fonte, Parque Leite Monteiro e Largo das Barbosas.

O certame arranca pelas 11h00, com quadros vivos, representativos dos anos 20, seguindo-se, pelas 12h00, uma atuação da Associação Cultural Recreativa e Artística Baile Histórico.

Pelas 13h00, sai à rua o cortejo etnográfico, seguindo-se atuações do Conservatório e a declamação de um poema por Graça Alves, até às 14h30, hora em que arranca um painel de conversa subordinado ao tema ‘O Imperador - Beato Carlos D’ Áustria’.

Espreite aqui o programa: