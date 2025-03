Está a ser apresentada esta tarde a 51.ª Feira do Livro do Funchal, que decorrerá de 28 de março a 6 de abril, com um programa reforçado e números recordes. Organizado pela Câmara Municipal do Funchal, o evento contará com mais de 180 atividades e 250 participantes, entre autores, músicos e artistas.

A edição deste ano integra-se nas comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. O comissário-geral das Comemorações, José Bernardes, estará presente no dia 29 de março para debater o ensino do poeta com as professoras Vanda Gouveia, Sílvia Mata e Vanda Caixas. Haverá também uma homenagem aos escritores madeirenses Irene Lucília Andrade, Ana Margarida Falcão e Cabral do Nascimento.

Uma das grandes estreias será a opereta contemporânea ‘Camões’, com texto e encenação de Filipe Gouveia e música de Gonçalo Rosales, em cena nos dias 28, 29 e 30 de março no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, na oportunidade, sublinhou o facto de esta ser a maior Feira do Livro “alguma vez feita” no Funchal, que demonstra uma forte adesão de todos os que vendem livros e também de pessoas ávidas por comprar folhear e ler, que é “uma forma de nos educarmos e nos desenvolvermos”. “São 10 dias de programação intensa, das 10 da manhã às 21 horas”, enalteceu.

A feira contará com um aumento de expositores, passando de 26 para 34, e o espaço para edições independentes crescerá 50%. Estender-se-á entre o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Sé, com 34 stands.

De destacar que serão lançados 11 livros de autores locais.

Pela primeira vez desde 2009, regressam os Colóquios sobre Literatura Madeirense, organizados pela Câmara Municipal do Funchal em parceria com a Direção Regional de Arquivos, Bibliotecas e Livros.

A programação inclui concertos de Carolina de Deus, Luisa Sobral, Miguel Gameiro, Mela, Xarabanda e Sofia Ferreira, além de mais de 40 lançamentos e apresentações de livros, com escritores como Patrícia Reis, Isabel Rio Novo, Joana Marques, Fernando Alvim e José Eduardo Franco.

A Feira do Livro do Funchal, realizada ininterruptamente desde 1976, representa um investimento de 150 mil euros e reforça o compromisso da autarquia com a valorização da cultura e da literatura.

Cristina Pedra lembrou que dentro de poucos dias começa a Bienal de Arte e Design do Funchal com a temática da sustentabilidade a pautar a programação, algo que irá ser acompanhado pela Feira do Livro do Funchal, que integra o cartaz. Isto faz com que a CMF tenha decidido privilegiar o material reciclado na oferta artística, e reduzir drasticamente os componentes químicos e os plásticos.

Como o JM noticiou, as lonas da montagem da feira foram recicladas, no âmbito do projeto Trégua, costuradas e transformadas por reclusos em novos sacos.

Conheça a programação completa da 51.ª Feira do Livro do Funchal aqui.