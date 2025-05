Serão inauguradas exposições do Mercado Quinhentista no Plaza, no próximo dia 20, terça-feira, pelas 17h30.

Neste evento será também apresentado o Saco Oficial do Mercado Quinhentista 2025, fruto da parceria com o Plaza Madeira. Neste projeto foram envolvidos os alunos de Artes da Escola Básica e Secundária de Machico, que estarão também presentes.

Saco Oficial do Mercado Quinhentista 2025: Da parceria realizada com o centro Plaza Madeira, resultou novamente a criação de um saco de pano ilustrado pelos alunos de Artes Visuais do 11º ano, da Escola Básica e Secundária de Machico. O projeto, com o tema ‘Mesteres: o Saber nas Mãos’, foi realizado no contexto da disciplina de Desenho A com a orientação da professora Helena Berenguer.

Exposição ‘O Saber nas Mãos’: Enquadrando-se no tema deste ano do Mercado Quinhentista de Machico, bisavós, avós, tios, pais, familiares e amigos foram convidados pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Machico para mostrar o seu ofício e a sua arte de saber fazer. Como? Através de registos fotográficos e alguns objetos recolhidos pelos alunos, que dão corpo a uma interessante exposição que é, por si só, memória, identidade e sentimento de pertença.

Exposição Instrumentos de Tortura: Esta exposição mostra-nos alguns instrumentos e métodos de tortura, sofrimento e pena de morte utilizados em Portugal e nos restantes países da Europa durante séculos. Estes instrumentos foram responsáveis por milhares de mortes e de atos bárbaros contra a integridade humana, que apenas serviram para provocar dores excruciantes e um sofrimento atroz. No Plaza encontraremos algumas das réplicas existentes na Coleção do Mercado Quinhentista.