Massa Mãe estreia hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias

Sobe hoje ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19 horas, o espetáculo “Massa Mãe”, de Sara Inês Gigante, que fará, assim, a sua aguardada estreia.

Neste espetáculo, a autora convida o público a mergulhar “nas profundezas da identidade minhota, desvendando aspetos intricados bordados com corações minhotos”.

“A trama desenrola-se com a protagonista, de forma envolvente, explorando o seu passado, onde a menina minhota não só “puxará a brasa à sua sardinha,” mas também se propõe a desvendar enigmas e a questionar convenções. Sara Inês Gigante, vestindo o fato de lavradeira habilmente bordado pela sua avó Cândida, resgata não apenas peças de vestuário, mas também tradições vivas nos desfiles típicos de Viana do Castelo. Esse traje, que carrega consigo a história e as raízes culturais, é um ponto central na performance, proporcionando à audiência uma reflexão sobre a carga “muito conservadora, católica e patriarcal” associada a ele”, pode ler-se numa nota enviada à redação.

“A atriz, com sua habilidade única, tece uma narrativa que vai além do mero entretenimento. Ela interage diretamente com o público, questionando e desafiando perceções preestabelecidas sobre tradições, lançando luz sobre as “tradições (ou convenções?) a dar c’um pau”. A viagem proposta por Sara Inês Gigante transcende o palco, levando-nos a um espaço onde o passado e o presente se entrelaçam, enquanto ela “acerta agulhas” no terreno das emoções e reflexões”, adita ainda a mesma nota.

Ainda pode garantir os seus bilhetes para o espetáculo “Massa Mãe” por sete euros, disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou através da Ticketline.