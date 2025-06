As Marchas de São João regressam à Calheta, no próximo sábado, dia 21 de junho, com 850 participantes a desfilar pela Avenida D. Manuel I, a partir das 22h00.

O espetáculo, com aproximadamente duas horas de duração, englobará música, dança e euforia, “como resultado de várias semanas de preparativos e ensaios por parte dos oito grupos inscritos, representantes das oito freguesias do concelho da Calheta”, dá conta a autarquia, em comunicado.

No final das marchas, haverá, ainda um espetáculo pirotécnico, seguindo-se um espetáculo multimédia, que constitui uma novidade preparada pelo município.

Zé Amaro subirá, posteriormente, ao palco para dar continuidade ao “espírito festivo, de tradição e alegria que as Marchas trazem à vila da Calheta”.