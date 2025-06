Está a decorrer ao longo deste sábado, 21 de junho, a primeira edição da ‘Maratona das Artes & Ofícios’, uma iniciativa promovida pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, nas suas instalações situadas na Rua dos Ferreiros, no centro do Funchal.

O evento, que arrancou às 10h00 e se prolonga até às 17h00, inclui oficinas temáticas, demonstrações de artesanato ao vivo, visitas guiadas e exposição e venda de produtos artesanais madeirenses. A entrada é livre.

Veja as imagens desta manhã: