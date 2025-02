Mais de duas mil mãos começam hoje, 19 de fevereiro, na Escola Secundárias de Francisco Franco, ‘a escrever’ Os Lusíadas numa iniciativa que se prolonga até ao fim do mês no âmbito das comemorações dos 500 anos de Camões.

Inscrita desde setembro no plano anual de atividades do Grupo de Português, esta atividade mobiliza alunos, professores e funcionários da escola que vão escrever 55 433 palavras, 8816 versos, agrupados em 1102 estrofes, distribuídas por 10 cantos.

Todas as turmas de Artes Visuais ‘da Francisco Franco’ também vão deixar a sua marca neste projeto através da criação de ilustrações, quer para a capa, quer para ‘a abertura’ de cada canto.

Ainda no contexto da comemoração dos 500 anos de Camões, o grupo de Português da Secundária de Francisco Franco tem vindo a dinamizar o “Ciclo de Conferências – 500 anos de Camões”. Já foram apresentadas na Sala de Sessões ‘da Francisco Franco’, as seguintes comunicações: “Pensamentos versando Camões”, por Valentim Remédios; “Globalidade e atualidade das reflexões do Poeta n’Os Lusíadas”, por Carla Barreto; “A Madeira e a Ilha dos Amores, de Luís de Camões”, por Agostinho Soares e “Camões e o modelo clássico”, por Joaquim Pinheiro.