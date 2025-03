A RTP divulgou esta segunda-feira os resultados completos das votações do Festival da Canção 2025, que culminou com a vitória dos madeirenses NAPA, com ‘Deslocado’, que vão representar Portugal em Basileia.

No que diz respeito aos resultados da final, foi agora possível saber que 29,83% votaram em Henka, a quem foram atribuídos os 12 pontos do televoto, sendo que o voto do público nos vencedores foi de 21,14%. Tendo em consideração que a organização revelou que recebeu 95.000 chamadas telefónicas na grande final do festival, feitas as contas, podemos aferir que os NAPA somaram 20.083 votos do público português.

De destacar a pouca margem que afastou o televoto de Diana Vilarinho (5,91%) do dos Bombazine (5,98%), sendo esta a distância a que ‘Cotovia’ ficou da vitória. Recorde-se que Diana Vilarinho empatou com os NAPA a 17 pontos, contudo, uma vez que o televoto prevalece em caso de empate e os madeirenses tiveram uma percentagem superior, a vitória foi para ‘Deslocado’.

A RTP revelou, igualmente, os resultados das semifinais. Margarida Campelo foi a vencedora da primeira semifinal, sendo que a vitória da segunda eliminatória foi dos NAPA, que somaram os 12 do televoto e os oito pontos do júri. Com 20 pontos, esta foi a classificação mais alta das semifinais. Em segundo lugar surgiu Diana Vilarinho, que teve os 12 do júri e seis do televoto, e em terceiro os Bombazine, com sete pontos de cada. Fernando Daniel, um dos favoritos apontados a vencer o certame, foi ‘afundado’ pelo júri, que lhe atribuiu apenas três pontos, apesar de ter obtido os 10 do televoto. A vencedora do televoto na final, Henka, aqui obteve os oito pontos do público e apenas dois do júri.