‘Deslocado’ fala sobre a ligação à Ilha da Madeira e do sentimento de estar longe de casa quando se parte em busca de novas oportunidades.

É já amanhã, sábado, dia 1 de Março, que os madeirenses NAPA marcam presença na 2ª semifinal do Festival da Canção, atuando na oitava posição com a canção ‘Deslocado’.

O tema tem estado no Top 50 do Spotify Portugal onde já ultrapassou os 750 mil plays, e tem viralizado no TikTok, chegando ao coração de milhares de ‘deslocados’ pelo mundo fora. Nas várias plataformas de ‘streaming’, a canção ronda o milhão de reproduções.

A gala de apuramento terá lugar este sábado, a partir das 21h07, na RTP1, e será apresentada por Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira. A segunda eliminatória do Festival da Canção reúne um conjunto eclético de canções, das quais apenas seis irão seguir para a grande final.

Entre os concorrentes, encontramos também Fernando Daniel, Luca Argel e Pri Azevedo, Inês Marques Lucas, HENKA, TOTA, Emmy Curl, Diana Vilarinho, Bombazine e A Cantadeira. Os cinco mais votados pelo júri e televoto apuram-se automaticamente para a final, sendo que após uma nova abertura das votações telefónicas, será encontrado um sexto finalista. Os últimos seis apurados juntam-se a Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Josh, Bluay, Jéssica Pina e Peculiar, que passaram à final no último sábado.

De realçar que os NAPA regressam a casa no dia 18 de julho para atuar no Summer Opening ‘25.