A aluna de acordeão do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, Maria Inês Vieira Ornelas, obteve o terceiro lugar no ‘escalão D’ do Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (CJ.COM). A prova decorreu a 9 de fevereiro de 2025, na Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Aveiro.

Esta jovem acordeonista, que frequenta atualmente o 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista, iniciou os seus estudos musicais em 2014, nos Cursos Livres em Artes (CLA) – antiga Direção de Serviços de Educação Artística, sempre orientada pelo professor e acordeonista Slobodan Sarcevic. Nesta competição, onde participaram alunos de vários Conservatórios Oficiais de Música públicos, integrou o ‘escalão D’ – que se destina a alunos do ensino secundário, o nível mais avançado do concurso –, e foi acompanhada ao piano pelo professor Robert Andres.

Maria Inês Ornelas tem vindo a destacar-se em diversos concursos de acordeão, tanto a nível nacional como internacional. Em fevereiro de 2024, conquistou o primeiro lugar na ‘categoria C’ (16-18 anos) do 17.º Concurso de Acordeão, integrado no Festival FoleFest, realizado em Lisboa. Em novembro de 2023, colocou a Madeira no pódio de duas categorias do Troféu Mundial de Acordeão e Troféu Internacional (Trophée Mondial De L’accordéon e International Open Trophy 2023), organizado pela Confederação Mundial de Acordeão: arrecadou o 2.º lugar na categoria ‘até aos 18 anos’; e, juntamente com os colegas Sofia Chiara Nobile e Emanuel da Silva Inácio, venceu o primeiro lugar na categoria de ‘Música de Câmara’. Anteriormente, em maio do mesmo ano, alcançou o primeiro prémio na ‘categoria juvenil’ do 26.º Troféu Nacional / 7.º Troféu Internacional de Acordeão, em Alcobaça, entre muitos outros prémios e galardões que tem vindo a colecionar na sua, ainda curta, carreira na música.

O Concurso Jovem.COM (CJ.COM) é promovido pelos Conservatórios Oficiais de Música públicos e é destinado aos alunos que frequentam a disciplina de instrumento ou canto num dos Conservatórios da rede pública do Ensino Artístico Especializado de Música. Tem como principal propósito desafiar os alunos na persecução de patamares superiores de excelência, sem esquecer os valores, a partilha de conhecimentos musicais e a estimulação e motivação dos alunos para o estudo do instrumento.

O concurso é organizado anualmente, sendo as provas eliminatórias realizadas em cada Conservatório inserido no projeto, e as provas finais assumidas pela escola definida como hospedeira dessa edição. Em 2025, coube ao Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro receber as provas finais, realizadas nos dias 8 e 9 de fevereiro, reunindo jovens talentos de todo o país. O Conservatório da Madeira esteve também representado no evento pelo seu Diretor Pedagógico, professor Rui Rodrigues, que integrou o júri do concurso.

O Conservatório da Madeira felicita a Maria Inês pela sua brilhante prestação no CJ.COM e enaltece o trabalho desenvolvido pelos seus docentes e alunos na promoção da excelência artística.