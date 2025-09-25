Madeirense Maria Caires vai representar Portugal no “Miss Sudamérica Global Contest”

A eleição decorreu no Salão Paroquial da Igreja de São Francisco Xavier e contou com a direção de Catarina Silva, também natural da Madeira, que se sagrou vencedora mundial do concurso MS Global, no Peru, e que atualmente representa oficialmente a organização em Portugal.

A jovem madeirense Maria Caires, natural da Calheta, foi coroada na noite de ontem como “Teen MS Global Portugal”, título que lhe garante a representação nacional no concurso internacional Miss Sudamérica Global Contest, a decorrer no próximo ano, no Peru.

No concurso de seleção das representantes portuguesas, além de Maria Caires, foram ainda escolhidas Inês Baia Silva, do Porto, na categoria Miss MS Global Portugal, e Marisa Lopes, na categoria Lady MS Global Portugal. As três jovens vão agora defender as cores nacionais na final mundial.

Segundo revelou Catarina Silva ao JM, o processo de avaliação cumpriu todos os critérios definidos pelo concurso, incluindo entrevistas realizadas por videoconferência. No final, a decisão coube à organização e à própria Catarina Silva, que sublinhou o nível das candidatas e a sua dedicação.

Na sua apresentação oficial, Maria Caires destacou que desistir não faz parte do seu caminho e que o que a define é “a fé, a perseverança e as conquistas”.