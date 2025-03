O “The European Kids Musical Trip” juntou crianças e professores de quatro países na criação de um método pedagógico inédito para o ensino do instrumento. Entre os dias 20 e 22 de março, a Ilha da Madeira foi palco deste encontro internacional, que reuniu participantes de França, Itália, Bélgica e Portugal, no âmbito de um projeto financiado pela União Europeia através do programa Erasmus+.

O projeto é direcionado a crianças até aos 12 anos e visa promover o ensino artístico do bandolim de forma inovadora e colaborativa. A iniciativa conta com a participação de quatro entidades parceiras: Compagnie Vincent Beer-Demander (França), Conservatorio Superior Statale Nicola Sala (Itália), Associação de Bandolins da Madeira (Portugal) e Académie de Musique de Malmedy (Bélgica).

Ao longo de cinco encontros em diferentes países europeus, nove crianças e cinco professores/tutores de cada país reúnem-se para partilhar experiências pedagógicas, musicais e culturais. As etapas do projeto já passaram por Nápoles, Itália, entre 26 de fevereiro a 1 de março de 2024; Marselha, França, de 6 a 10 de julho de 2024; Sorrento, Itália, de 31 de outubro a 3 de novembro de 2024; e Funchal, Madeira, 20 a 22 de março de 2025. A última estapa está reservada para Muret, França, entre 1 a 4 de maio de 2025.

Este consórcio europeu promove um espaço único de partilha, criação e aprendizagem artística, permitindo que as crianças conheçam novas realidades, culturas e vivam experiências transformadoras ao lado de músicos profissionais, reforçando assim a sua formação como jovens cidadãos europeus.

Um dos grandes objetivos do projeto é a elaboração de um método pedagógico inovador para o ensino do bandolim no contexto infantil, a ser disponibilizado gratuitamente no site da Comissão Europeia. Este material está a ser desenvolvido em colaboração por professores do ensino formal e informal dos quatro países envolvidos: Bénédicte Chavet, Carolina Faria Costa, Catherine Arquez, Francesco Russo, João André Sousa Martins, Maud Négrel, Michele De Martino, Nathalie Morello, Norberto Gonçalves Da Cruz, Raffaele Esposito, Rebecca Della Ragione, Ruth Cornet, Telmo Viveiros, Thomas Plancade, Tiago Filipe Mendonça Lobato e Vincent Beer-Demander.

Durante o encontro na Madeira, participaram com entusiasmo as crianças Ana Sofia Barros, Carolina Maria Sousa Lucas, Catarina Inês Jorge Vieira Correia, Fátima Cristina Martins Dantas Rodrigues, Gabriel Faria, Iara Jesus Baptista Vieira, Leonor Teixeira Freitas, Mafalda Melim de Sousa e Maria Vitória Spínola Franco.

A organização agradeceu calorosamente o envolvimento das famílias e dos professores, reforçando que “o futuro da música começa agora — e começa com elas”.