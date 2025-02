O Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD= recebe, no dia 28 de fevereiro, às 20h00, o espetáculo ‘Madalena Caldeira Quinteto’, um concerto dedicado ao jazz e ao cancioneiro americano. O repertório irá abranger influências do blues, Broadway, vaudeville e jazz clássico, numa noite que será de “homenagem às grandes vozes e composições que marcaram a história da música”.

Madalena Caldeira, cantora e compositora de formação jazzística, lidera a atuação, inspirada por artistas como Betty Carter, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae e Judy Garland.

Acompanhada por Hugo Lobo (piano), Mateus Saldanha (guitarra), Thiago Alves (contrabaixo) e Gabriel Morais (bateria), a intérprete apresenta um alinhamento que inclui não só temas clássicos como também algumas composições originais. “Estas criações revelam a sua capacidade de contar histórias através da música, trazendo narrativas fortes, dinâmicas e até cómicas, que exploram a relação entre o legado do jazz e as inquietações do mundo contemporâneo”, enaltece o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

O concerto, salienta a mesma fonte, reflete o compromisso da autarquia em apoiar jovens artistas e dinamizar a oferta musical da cidade.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e na Ticketline por 11 euros. O espetáculo tem classificação etária para maiores de seis anos e uma duração aproximada de 60 minutos.