A junta de freguesia de Machico organiza, este domingo, 5 de janeiro, no Largo do Município, o Cantar os Reis. A iniciativa conta com apoio da Câmara Municipal e da Empresa de Cervejas da Madeira. Acontecerá pelas 18 horas.

Além dos 30 metros de bolo rei, dos quais, pode desfrutar de uma fatia, terá oportunidade de assistir à atuação da banda municipal e tuna de Machim, aos Cantares da Ribeira, ao grupo de folclore de Machico e o grupo de Despiques do Porto da Cruz.