As Festas do Concelho de São Vicente estão de regresso com um cartaz de ouro, prometendo atrair milhares de visitantes ao coração da Laurissilva entre os dias 23 e 31 de agosto. O evento conta com uma grande diversidade de propostas, entre a cultura e o desporto, com destaque para o espetáculo de Lukas Graham, artista de renome internacional que atua no dia 27 de agosto no centro da vila.

Conhecido por êxitos como ‘7 Years’, ‘Mama Said’ e ‘Love Someone’, o cantor dinamarquês é cabeça de cartaz num programa que alia talento local e nacional a um nome de projeção internacional, o que tem vindo a ser hábito neste evento, que em 2024 trouxe Bonnie Tyler à Madeira.