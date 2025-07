O presidente do Governo Regional assinalou a morte de Luís Jardim, músico e produtor musical madeirense que faleceu esta sexta-feira, aos 75 anos.

“É com profunda tristeza que me despeço do meu querido amigo Luís Jardim. Natural da Madeira, o Luís foi muito mais do que um brilhante músico e produtor musical, foi uma pessoa generosa, talentosa e inspiradora”, pode ler-se numa nota partilhada nas páginas de Miguel Albuquerque nas redes sociais.

“Tive o privilégio de partilhar momentos com ele, e vi de perto o impacto que deixou no mundo da música, tanto em Portugal como além-fronteiras”, recorda o presidente do Governo Regional, que conclui: “O Luís vive agora nas melodias que nos deixou e nas memórias que guardo com imensa gratidão. Partiu, mas nunca será esquecido. Que descanse em paz.”