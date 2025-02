Casa cheia para o espetáculo da fadista Carminho sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 2 de março, às 19h00, para apresentar o seu mais recente álbum, Portuguesa.

A organização revelou ao JM que o evento já está esgotado.

Considerada uma das artistas mais marcantes da sua geração, Carminho traz ao Funchal um concerto que promete ser um dos momentos altos da programação cultural, onde tradição e contemporaneidade se entrelaçam numa interpretação única e emocionante.

No seu sexto álbum, Portuguesa, Carminho reafirma o seu compromisso com o fado, aprofundando a sua visão pessoal sobre este género musical que há séculos transporta a alma portuguesa. O espetáculo contará com um grupo de músicos de excelência: André Dias (guitarra portuguesa), Flávio Cardoso (viola de fado), Pedro Geraldes (lap steel guitar e guitarra elétrica), Tiago Maia (baixo acústico) e João Gomes (mellotron), além de uma equipa técnica que garante a envolvência única do concerto.