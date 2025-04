O Madeira Shopping recebe, entre os dias 22 de abril e 4 de maio, a exposição fotográfica ‘25 anos, 25 olhares’, evento que surge no seguimento das comemorações do 25.º aniversário da classificação da Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural pela UNESCO, assinalado em dezembro de 2024.

A mostra, apoiada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN), integra o conjunto de iniciativas que, ao longo de 2025, continuam a destacar a importância deste património natural único e insubstituível da Região Autónoma da Madeira.

Composta por 25 fotografias impressas em tela (50x70cm), a exposição reúne o olhar singular de 25 autores, entre profissionais e entusiastas da fotografia, técnicos da área da conservação da natureza e cidadãos com diferentes formas de viver e sentir a floresta Laurissilva — seja através da lente da ciência, da arte ou do bem-estar. Um tributo visual coletivo que reforça o compromisso com a conservação e o uso sustentável desta floresta milenar.

A exposição foi inaugurada no passado dia 19 de março, no Museu da Eletricidade “Casa da Luz”, e estará agora patente no corredor principal do Madeira Shopping antes de iniciar itinerância por outros espaços da Região.

Esta iniciativa integra o projeto “PRODERAM20-1.2.0-FEADER-002638 – CELEBRAÇÃO DO 25.º ANIVERSÁRIO DA CLASSIFICAÇÃO DA LAURISSILVA DA MADEIRA COMO PATRIMÓNIO MUNDIAL”, promovendo a sensibilização e valorização contínua deste tesouro ecológico madeirense.

Autores participantes:

Carlos Lobo, Cristina Câmara, Elisabete Henriques, Evangelina Sirgado Sousa, Duarte Olim, Duarte Sol, Gregório Cunha, Hugo Câmara, Isabel Freitas, João Santos – EpisódioFilmes, José Manuel Rodrigues, Luís Pinheiro, Magno Freitas, Nélia Susana Ferreira, Olga Baeta, Paulo Oliveira, Rita Fernandes, Rui Cunha, Rui Dantas, Sónia Dória, Teresa Jardim Freitas, Turnino Caires, Vítor Reinecke, Virgílio Gomes, Virgínia Valente.