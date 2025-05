O Terreiro, restaurante do Savoy Palace, volta a ser palco de mais um momento de partilha gastronómica com o regresso do evento Juntos à Mesa. Entre os dias 13 e 15 de junho de 2025, os sabores do Tombalobos viajam até à Madeira pelas mãos do chef José Júlio Vintém, fundador do emblemático restaurante de Portalegr

A convite de Celestino Grave, chef executivo da Savoy Signature, o chef José Júlio Vintém traz até ao Funchal uma seleção de pratos icónicos da sua cozinha, recriando no coração da cidade uma verdadeira experiência alentejana. Durante estes dias, os visitantes poderão saborear as especialidades do Tombalobos ao almoço e ao jantar num ambiente informal, autêntico e acolhedor.

Durante os restantes almoços e jantares de 13 a 15 de junho, o Terreiro serve uma carta com os pratos mais conhecidos do restaurante Tombalobos, cuidadosamente confecionados pelo chef convidado. Entre os sabores disponíveis, destacam-se as entradas de Pezinhos de coentrada com pão frito; Favas com morangos e enchidos alentejanos; e Croquetes de mão de vaca com agrião. Como pratos principais, será possível degustar Migas com barriga no forno, Corço com legumes assados e a deliciosa Sopa seca de perdiz. Para finalizar a experiência, as sobremesas incluem duas especialidades alentejanas: Sericaia com ameixa d’Elvas e Boleima de maçã. Uma viagem pelos sabores genuínos do Alentejo, sem sair do Funchal.

Outro dos pontos altos acontece na noite de 14 de junho, com um jantar especial no Fire Pit do Terreiro, onde o chef Vintém lidera uma experiência de partilha à mesa, num ambiente descontraído e envolvente. Alguns dos pratos do restaurante Tombalobos serão preparados diretamente no Fire Pit, como as Talas de toucinho, a Açorda de peixe em pote de ferro, o Cozido de grão também em pote de ferro, a Arrozada de borrego ao estilo paelha e a Espetada de porco alentejano em pau de loureiro, pratos que serão acompanhados por legumes grelhados. A noite contará ainda com harmonização de vinhos elevando esta experiência a uma verdadeira ode à gastronomia portuguesa.

Esta celebração gastronómica propõe almoços e jantares com pratos que revelam os segredos de uma cozinha com identidade, que honra as raízes e os produtos do Alentejo.

Jantares | 13 e 15 de junho18h30 – 22h30

Jantar Especial Fire Pit | 14 de junho19h30 – 22h30

Inclui bebida de boas-vindasDress code: Casual