José Manuel Rodrigues elogia descentralização cultural verificada na Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esteve, esta tarde, presente na inauguração da exposição “Outras orografias” da artista Rita Rodrigues, na Galeria dos Prazeres. Oportunidade para felicitar o regresso da artista às exposições e vincar que esta mostra representa “o corolário de um trabalho de muitos anos de descentralização cultural”, que se vem fazendo na Região.

José Manuel Rodrigues desfiou o fio da memória para recordar que a abertura do Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira - e a descentralização anunciada na altura não foi bem entendida por todos, mas que atualmente é “um sucesso”. “O Mudas é hoje uma peça essencial e uma referência da cultura regional e contribuiu muito para essa descentralização cultural, que é um ganho em todos os concelhos da Madeira e da ilha do Porto Santo”, afirmou.

A exposição integra instalação e fotografia. Marca o regresso de Rita Rodrigues às mostras de artes plásticas, após uma pausa de alguns anos. Nela “a artista explora o corpo como meio de alteridade entre a presença dos corpos e as suas imagens projetadas em campos diferidos, maximizando a existência do corpo feminino como via de interpolação entre o lugar social do eu e o outro”.

“Outras orografias” tem a curadoria de Márcia Sousa, e pode ser vista na Galeria dos Prazeres até ao dia 3 de abril de 2025. A entrada é livre.