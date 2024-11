O trio que traz ao Imaculado Coração de Maria as ‘Melodias dos Açores’, composto por João da Ilha, Evandro Menezes e Nuno Pinheiro, já está na Madeira, pronto para atuar no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, hoje, às 18h00.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, com o apoio da Associação Xarabanda, visando fortalecer os laços culturais entre as regiões insulares.

O vocalista e mentor da banda, João da Ilha, encontra nos Açores a sua principal fonte de inspiração, trazendo ao palco uma sonoridade profunda, refletindo a beleza do mar e a força da terra açoriana.

Este trio esteve recentemente em Viseu, durante o Encontro de Geminações promovido pela Junta de Freguesia local, evento realizado em Setembro, que contou com representantes do Imaculado Coração de Maria.

Este reencontro musical na Madeira resulta do esforço conjunto da Junta e da Associação Xarabanda para trazer aos madeirenses uma experiência cultural autêntica e envolvente, numa tarde que se antevê repleta de música e cultura.

A escolha do Salão Paroquial simboliza ainda o compromisso do executivo local em revitalizar este espaço, que já foi um centro de vida cultural na freguesia e volta agora a assumir essa dinâmica.