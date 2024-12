Serão lançados, na próxima quinta, no Design Centre Nini Andrade, pelas 18:00, os livros de João Carlos Abreu ‘A Paixão de Rosa Flôr e outras histórias’ e ‘Whispering Tides’.

Neste evento e em edição póstuma será ainda lançado o livro ‘Tanto Silêncio na Solidão das Horas’, de Dalila Rohena Diana, obra que integra a coleção Poiesis da editora Fraternitas.

“O ex-secretário regional do Turismo e Madeira, João Carlos Abreu, cujo papel na organização e divulgação dos principais cartazes turísticos da Madeira é por todos saudado e elogiado, é também um homem da cultura, tratando-se, na verdade, de um escritor profícuo, com uma vasta bibliografia, já que, desde novo, publicou centenas de crónicas em jornais e revistas, quer regionais, nacionais, mas também internacionais, tendo, ainda, publicado dois guias turísticos sobre a Madeira, em inglês, a que se junta uma vintena de obras, desde a poesia e prosa”, evidencia a Edições Fraternitas, em comunicado, acrescentando que “além da escrita e das obras publicadas, refira-se ainda o trabalho de João Carlos Abreu em prol da literatura e cultura, mormente na organização e promoção do Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia (EIPOEMA), que juntam autores, professores universitários e investigadores dos quatro arquipélagos do Atlântico (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde)”.

Quanto a Dalila Rohena Diana, que nasceu no Monte em 1914, nas palavras do ex-secretário regional do Turismo e Cultura, trata-se de “uma autora que não pode ser ignorada”, até porque, como escreveu em artigo publicado no Correio dos Açores, é “uma madeirense que agigantou a alma redimensionando-se nos outros, sobretudo em centenas e centenas de crianças, a quem ensinou que, amar os outros é enriquecer a si próprio e que a vida é um caminho que se percorre sempre com coragem”.

Estas três obras são da editora Fraternitas, que tem divulgado autores, não só insulares (Madeira e Açores), mas também de Lisboa, como é o caso de Alexandre Faria, com o seu mais recente título ‘Filhos do Espanto’.