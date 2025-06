Foi apresentado esta terça-feira, na Quinta das Cruzes, o livro ‘Encantadas – Madeira e Porto Santo’, uma iniciativa da Associação de Promoção da Madeira que pretende revelar a essência do arquipélago através de uma abordagem literária, poética e sensorial. Com textos de Graça Alves e fotografias de diversos autores, a publicação alia tradição e inovação, conjugando palavras intemporais com ferramentas tecnológicas que permitem uma leitura em constante atualização. “’Encantadas’ é um livro que não é propriamente um livro turístico, não é um livro de história, de geografia”, explicou Graça Alves durante a apresentação. “É um livro que tenta apresentar Madeira e o Porto Santo como Ilhas Encantadas, com palavras que de algum modo não fossem reféns do tempo”. Segundo a autora, o objetivo foi captar o “ritmo das palavras” que transmitem “a alma daquilo que a gente é, ora doces, ora agressivos”.

A publicação tem a particularidade de conter QR Codes que ligam o leitor a conteúdos digitais, continuamente atualizados. “Cada tema incluído no livro tem ligado, assim, um repositório de informação num servidor”, sublinhou o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. “Eu posso manter este livro cinco anos comigo, e sempre que for ler o QR Code, tenha um texto mais atualizado do que da última vez que o li”. Com uma tiragem de mil exemplares por idioma - português, inglês, francês e alemão -, ‘Encantadas’ está disponível gratuitamente pela mão da Associação de Promoção da Madeira. Para além da versão física, é possível aceder aos conteúdos em formato digital, o que permite que o livro “seja lido em qualquer suporte tecnológico, no telemóvel, no iPad”, acrescentou o governante, que explicou ainda que este método “permite que a leitura se faça em momentos diferentes, por ocasiões que são também diversas, e utilizando meios diferentes”.