Igreja Matriz de Santa Cruz dá palco a concerto de guitarra clássica

Amanhã, 12 de julho de 2024, o guitarrista Francesco Luciani vai realizar um concerto de guitarra clássica a solo na Igreja de São Salvador (Igreja Matriz de Santa Cruz) às 20h. O concerto é de entrada livre para o público.

Neste concerto, o artista desafia o público a ouvir algumas das mais famosas músicas do repertório da guitarra clássica, num programa que dura cerca de 50 minutos e ilustra a polifonia deste instrumento, cujas cores e sonoridades fazem lembrar uma pequena orquestra.

O músico luso-italiano, com mais de 20 anos de carreira artística internacional, alia-se à Paroquia de Santa Cruz, para proporcionar este momento musical ao público.

O concerto tem por cenário a Igreja de São Salvador, mandada construir no século XVII por D. Manuel I, como uma cópia da Sé do Funchal, embora de dimensões mais pequenas. Considerada a segunda maior Igreja da Madeira, este templo de estilo gótico-manuelino é, hoje, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Santa Cruz.

O próximo concerto de Francesco Luciani na Madeira é na próxima semana, a 16 de julho, no Núcleo Museológico do Palácio de São Lourenço, no Funchal, sendo esse um momento musical em celebração do Dia dos Palácios.