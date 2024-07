Está agendada para dia 13 de julho, no rooftop do hotel Porto Santa Maria, situado na zona velha do Funchal, um momento de jazz protagonizado por Maya Blandy.

O evento ‘Gin & Jazz Affair’, que arranca pelas 18 horas, visa proporcionar um ambiente de descontração e celebração musical, aliado, claro, à vista panorâmica que o espaço proporciona para a cidade do Funchal.

A entrada é gratuita.