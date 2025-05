De 23 a 25 de maio, o Local Beach Bar & Restaurant do hotel Calheta Beach, da coleção Savoy Signature, apresenta a 1.ª edição do Craft Beer Festival, um evento que celebra a produção da cerveja artesanal madeirense, num cenário à beira-mar.

De acordo com a nota de imprensa enviada pelo grupo Savoy, ao longo de três dias, o espaço em frente ao areal da Calheta será palco de provas e workshops sobre produção e harmonização de cervejas, orientadas por produtores regionais que pretendem homenagear a cerveja artesanal concebida na ilha.

“Para a experiência ser ainda mais saborosa, o Craft Beer Festival disponibiliza uma ementa variada, confecionada pela equipa de cozinha do Local Beach Bar & Restaurant, cuidadosamente pensada para acompanhar cada cerveja. O menu é inspirado nos sabores frescos da costa sul da Madeira e composto por entradas leves, petiscos criativos, saladas, pizzas artesanais e pratos principais ideais para partilhar. Desenhado para toda a família, o evento conta ainda com atuações ao vivo, teatro de rua, entre outras atividades.

Com um cartaz pensado para todas as idades, o festival é inaugurado na sexta‑feira (23) às 18h00 e, além de um jantar harmonizado com cervejas, conta com a atuação de DJ Ryan até às 00h00. O segundo dia do Craft Beer Festival arranca pelas 12h00 de sábado, disponibilizando uma Feira de Artesanato, degustação de cervejas e snacks especiais, um workshop de introdução à cerveja artesanal e outro de gastronomia, além de animação de rua pelo Teatro Bolo do Caco e música ao vivo com os West Side. No domingo e último dia do festival, além das provas e degustações, haverá tempo para diferentes workshops relacionados com o mundo da cerveja e da pastelaria, além de diversas atividades animadas pela música ao vivo do Trio Roberto Freitas.

Com entrada livre, o Craft Beer Festival apresenta‑se como a escapadinha perfeita para celebrar a aproximação do verão, entre sabores inesperados e a certeza de que, naquela fatia de praia, todos encontram um lugar à mesa para brindar às coisas boas da vida”