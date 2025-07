Com os dias e noites convidativos ao lazer e ao convívio, os hotéis Savoy Signature têm várias sugestões para o fim de semana.

Calhau Beach Club

Saccharum

Fire Pit

23.05.2025 a 26.10.2025

18:30

O Fire Pit, no Calhau Beach Club, transforma o final do dia numa celebração de sabores à beira-mar: de sexta a domingo, a partir das 18h30, desfrute de um menu de quatro momentos preparado na brasa, com bebida de boas-vindas, vista sobre o oceano e a atmosfera única do Saccharum. A experiência inclui entrada, prato de peixe, prato de carne, sobremesa e opção vegetariana — mediante reserva.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Cloud Bar

NEXT

24.07.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: Mikaela

25.07.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

26.07.2025 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Pedro Barros

Terreiro

Savoy Palace

07.06.2025 a 26.09.2025 | sexta-feira, sábado e domingo

20:00

Até 27 de setembro, o Terreiro Fire Pit no Savoy Palace acontece agora também às sextas-feiras, além dos sábados, sempre às 20h. Sob a latada do restaurante Terreiro, uma mesa partilhada recebe 25 comensais para uma experiência gastronómica ao ar livre, com o braseiro aceso, ambiente descontraído e momentos de convívio à volta do fogo. O menu completo é preparado no próprio braseiro e inclui bebida de boas-vindas (Poncha à Terreiro ou limonada caseira), couvert, entrada, pratos de peixe e carne, sobremesa e café ou chá com petits fours. Uma proposta autêntica para saborear, partilhar e celebrar as noites de verão no Funchal.

Reservas e informações: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com