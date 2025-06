Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

O programa do concerto conta com a estreia da obra “A contemplação da matéria”, do compositor madeirense Francisco Loreto, e a 4 sinfonia do compositor J. Braga Santos.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

O evento decorre na St. James’s Church, no centro Londres, e conta com a presença do corpo diplomático de Portugal em Londres e ainda com vários membros de diversas associações portuguesas no Reino Unido.

A comunidade madeirense radicada no Reino Unido está em peso a assistir a este concerto inédito em Londres.